Про це повідомив Іван Столбовий, міський голова Балаклія. За його словами, продуктів харчування небагато, їх практично немає і вони не завозяться.

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Всі магазини вчора ще відкрились, працювали, але після авіаудару, я розумію, що сьогодні вони, можливо, працювати не будуть,

– заявив мер Балаклії.

Мешканці міста повідомляли, що не працюють й аптеки. Іван Столбовий пояснює це тим, що їм просто нічого продавати.

Сьогодні Балаклія відрізана: місто не може зв'язатися з Харковом, тому що Ростовська траса перекрита, в сторону Змієва — розбита.

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