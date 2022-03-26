Враг совершает террор против представителей местных властей

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Сообщается о задержании Столбового, с которым уже двое суток нет связи. Также на связь не выходит его семья.

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Синегубов написал, что 26 марта в Балаклее россияне задержали еще двух чиновников:

заместителя городского главы Сергея Полторака;

начальник отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Синегубов отметил, что в плену оккупантов до сих пор находится председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.