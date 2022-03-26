Ворог здійснює терор проти представників місцевої влади

По це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Повідомляється про затримання Столбового, з яким вже дві доби нема зв'язку. Також на зв'язох не виходить його родина.

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Синєгубов написав, що 26-го березня у Балаклії росіяни затримали ще двох чиновників:

заступника міського голови Сергія Полторака;

начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Синєгубов зазначив, що у полоні окупантів досі перебуває голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

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