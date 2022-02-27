Людей просят не покидать подвалы и укрытия. Пока неизвестно, куда именно бил агрессор и есть ли пострадавшие.
Важно Российские захватчики ударили в военную базу в Житомире: жуткое видео
Берегите себя и своих родных,
– подчеркивает власть.
Балаклея на Харьковщине подверглась мощным авиаударам. Есть значительные повреждения жилых домов.
Источник:Балаклейский городской совет
Людей просят не покидать подвалы и укрытия. Пока неизвестно, куда именно бил агрессор и есть ли пострадавшие.
Важно Российские захватчики ударили в военную базу в Житомире: жуткое видео
Берегите себя и своих родных,
– подчеркивает власть.