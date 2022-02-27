Людей просят не покидать подвалы и укрытия. Пока неизвестно, куда именно бил агрессор и есть ли пострадавшие.

Важно Российские захватчики ударили в военную базу в Житомире: жуткое видео

Берегите себя и своих родных,

– подчеркивает власть.