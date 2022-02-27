Людей просять не залишати підвалів та укриттів. Наразі невідомо, куди саме бив агресор та чи є постраждалі.

Важливо Російські загарбники вдарили у військову базу у Житомирі: моторошне відео

Бережіть себе та своїх рідних,

– наголошує влада.