Про це повідомили джерела 24 каналу. Офіційної інформації наразі немає. Але судячи з оприлюднених кадрів, це все таки військова частина. Аеропорт – трохи далі від неї.

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Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ракета ракета "Іскандер" влучила у районі аеропорту у Житомирі. Випустили з території Білорусі близько 17:00. Найімовірніше, що мовиться саме про цей удар.

Згодом мер Житомира в ефірі 24 каналу повідомив, що у місто прилітало від ворога двічі. За попередньою інформацію, у військові склади. Втім, там уже давно нічого не було. "Критично важливо інфраструктура не пошкоджена", – запевнив він.

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