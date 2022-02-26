26 лютого до оперативно-диспетчерської служби ДСНС Бучанського району надійшло повідомлення про те, що відбулось обрушення легкових автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ– Ковель – Ягодин на межі Київської та Житомирської областей.

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Зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем. Рятувальники проводять деблокацію постраждалих та загиблих в результаті події.

Бійці ДСНС повідомили про загиблого хлопчика (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні.

Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги постраждалих 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

На місці події працюють підрозділи 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 59-го Державного пожежно-рятувального посту смт Пісківка. На місце події залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Раніше на Житомирщині 26 лютого ворог намагався підірвати військову частину. З першої спроби в окупантів нічого не вдалося. З другої – лише 2 ракети влучили у ціль. Ще 3 – збили. Вони впали у Коростені.

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