26 февраля в оперативно-диспетчерскую службу ГСЧС Бучанского района поступило сообщение о том, что произошло обрушение легковых автомобилей из разрушенного моста автодороги Киев– Ковель – Ягодин на границе Киевской и Житомирской областей.

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С разрушенного моста упали 5 легковых автомобилей, 1 из которых полностью уничтожен огнем. Спасатели проводят деблокацию пострадавших и погибших в результате происшествия.

Бойцы ГСЧС сообщили о погибшем мальчике (ориентировочно до 8 лет), тело которого транспортировали в Бородянскую центральную районную больницу.

Спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи пострадавших 2 мужчин, 2 женщин и 1 ребенка, которых в дальнейшем на катерах скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают подразделения 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка и 59-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Песковка. На место происшествия привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Ранее на Житомирщине 26 февраля враг пытался взорвать воинскую часть. С первой попытки у оккупантов ничего не удалось. Со второй – только 2 ракеты попали в цель. Еще 3 – сбили. Они упали в Коростене.

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