В то же время мэр Балаклеи Иван Столбовой солгал жителям города, что никакой помощи не поступало. Об этом в телеэфире заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 29 марта.

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Известно, что Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов и призвал жителей Балаклеи сделать тоже самое.

Его заявления о том, что в Балаклею не был доставлен гуманитарный груз, неправда, мягко говоря. Потому что за последнюю неделю туда было доставлено около 50 тонн, это не такое критическое место как Изюм,

– рассказал Синегубов.

Возле Балаклеи также сформировали минилогистический центр, куда мы довозили гуманитарную помощь, которую уже небольшими авто доставляли в город.

Глава Харьковской ОВА говорит, что ложь Столбового еще раз доказала его позицию. По словам Синегубова, мэр предал каждого жителя Балаклеи и Харьковщины в целом.