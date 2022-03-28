Соответствующую информацию сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов вечером 28 марта. До того с ним и его семьей не было связи – его задержали россияне.

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Мэр Балаклеи перешел на сторону оккупантов

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины,

– сообщил Синегубов.

Добавил, что Столбовой предал интересы страны, предал украинских защитников и своих людей. Также мэр Балаклеи намерен работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города.

Глава Харьковской ОВА вспомнил, что предателей государства ждет многолетнее заключение. В частности:

"Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену;

главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы".

Олег Синегубов напомнил, что наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами.

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