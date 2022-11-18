Резников подчеркнул, что нас ждет очень непростой период. Он уверен, что Россия никогда не выиграет эту войну.

Важно В "ближнем круге" Путина понимают, что война против Украины проиграна, – СМИ

Россия обречена на поражение

Мы подробно объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки на средний и долгий срок. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в интересах Украины. Россия на этом поле проигрывает,

– заявил министр обороны.

По словам Резникова, враг прибегает к террору, чтобы повлечь за собой гуманитарный кризис, но баланс уже изменился.

"Россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее", – подчеркнул министр.

Кремль хочет поставить войну на паузу

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что сегодня Россия находится в патовой ситуации. Кончить войну на своих условиях она не сможет.

По словам советника главы ОП, Россия не может проиграть, иначе в этом случае в стране-агрессоре начнутся необратимые процессы в политическом окружении Путина и практически во всей силовой и политической вертикалях.

Подоляк отметил, что россияне были уверены, что мы встанем на колени и будем говорить, что все сделаем, как они хотят. Что это будет постоянный мир, и после этого будут выполнять условия каких-то договоренностей и т.д.

Путину приходится рисковать

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов рассказывал 24 канала , что поскольку Владимир Путин проигрывает войну, то ему нужен какой-то другой проект. Он может объявить, что Россия по сути воюет с НАТО, выиграть у которого она якобы может, но на это нужны колоссальные усилия.

Поэтому Москва может остановить боевые действия, забрать в Россию всех людей, которые не хотят "жить под фашистами". Также, по словам политолога, Россия выведет с территории Украины свои войска для того, чтобы якобы избежать эскалации и ядерной войны.

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