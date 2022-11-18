Резніков наголосив, що на нас чекає дуже непростий період. Він впевнений, що Росія ніколи не виграє цю війну.

Важливо У "ближньому колі" Путіна розуміють, що війна проти України програна, – ЗМІ

Росія приречена на поразку

Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проєктів підтримки на середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України. Росія на цьому полі програє,

– заявив міністр оборони.

За словами Резнікова, ворог вдається до терору, щоб спричинити гуманітарну кризу, але баланс вже змінився.

"Росія приречена на поразку. Україна обов’язково переможе. Працюємо над тим, щоб світ сприйняв українське бачення перемоги, і вона настала якомога швидше", – наголосив міністр.

Кремль хоче поставити війну на паузу

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що на сьогодні Росія знаходиться у патовій ситуації. Закінчити війну на своїх умовах вона не зможе.

За словами радника глави ОП, Росія не може програти, інакше в цьому випадку в країні-агресорці розпочнуться незворотні процеси в політичному оточенні Путіна і практично у всій силовій та політичній вертикалях.

Подоляк зазначив, що росіяни були впевнені, що ми станемо на коліна і будемо казати, що все зробимо, як вони хочуть. Що це нібито буде сталий мир, і після цього будуть виконувати умови якихось домовленостей тощо.

Путіну доводиться ризикувати

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов розповідав 24 каналу, що оскільки Владімір Путін програє війну, то йому потрібен якийсь інший проєкт. Він може оголосити, що Росія, по суті, воює з НАТО, виграти у якого вона нібито може, але на це потрібні колосальні зусилля.

Тому Москва може зупинити бойові дії, забрати в Росію всіх людей, які не хочуть "жити під фашистами". Також, за словами політолога, Росія виведе з території України свої війська для того, щоб начебто уникнути ескалації та ядерної війни.

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