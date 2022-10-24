Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він зауважив, що глава Кремля опинився у складній ситуації, тому йому зараз потрібно пускатися в якісь авантюри.

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Який козир може бути в рукаві Путіна

Галлямов вважає, що, оскільки Путін програє війну, то йому потрібен якийсь інший проєкт. Він може оголосити, що Росія, по суті, воює з НАТО, виграти у якого вона нібито може, але на це потрібні колосальні зусилля.

Тому, за його словами, Москва може зупинити бойові дії, забрати в Росію всіх людей, які не хочуть "жити під фашистами". Також Росія виведе з території України свої війська для того, щоб начебто уникнути ескалації та ядерної війни.

І найголовніше починається після цього. У нас починається конкуренція систем. Тобто ми увійшли в смертельну сутичку із Заходом і один із нас усе одно зрештою не виживе. Але це буде вже мирне змагання,

– заявив Галлямов.

Далі, припускає російський опозиційний політолог, може бути оголошена програма націоналізації, адже для нових умов потрібна державна економіка. Тобто, по суті, мовиться про повернення до проєкту будівництва соціалізму, намагаючись уникнути помилок, які робили радянські попередники.

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Путіну доводиться ризикувати

Галлямов зауважив, що, коли Путін візьметься за націоналізацію, то йому буде легко заткнути будь-якого критика. Якщо хтось обуриться, наприклад, через здані ідеали на Донбасі, то цих людей можна буде сміливо кидати до в'язниці, пояснюючи, що вони роблять такні заяви на гроші олігархів.

Можна, як колись Ленін це зробив, перетворити війну імперіалістичну на громадянську. Ми завжди думали, що на це здатні лише опозиція, а, по суті, я думаю, насправді і влада також здатна на те ж саме,

– вважає російський опозиційний політолог.

За його словами, для після того, як глава Кремля займеться націоналізацією, для росіян буде цілий потік відповідних новин.

У принципі, нормальний такий проєкт. Він, звісно, економіку остаточно знищить. А Путіну що!? Він зараз не живе довгостроковими стратегіями,

– сказав Галлямов.

Він вважає, що на тлі цього проєкту Путін і вибори зможе виграти. Адже димова завіса у вигляді такого масштабного ідеологічного проєкту нівелює претензії. Цей проєкт узагалі достатньо авантюрний, у ньому багато слабких місць.

Але у Путіна зараз не ідеальна ситуація – йому доводиться ризикувати,

– наголосив політолог.

Главі Кремля, резюмував Галлямов, зараз потрібно пускатися в якісь авантюри.

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