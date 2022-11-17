Про це 24 каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він вважає, що мобілізованих в Росії дуже багато, але вони гинуть і після цього на них не потрібно витрачати кошти. Щодо Ірану, то Кремль зацікавлений у співпраці з ним, адже власного військово-промислово комплексу у Росії не існує.

Зверніть увагу У Зеленського пояснили, чи планує Україна "заморожувати" контрнаступ взимку

Іран хоче мати потужний вплив на свій регіон

Михайло Подоляк зауважив, що Іран розуміє, що робити ставку на країну, яка падає на дно, це невигідно для своєї майбутньої стратегії.

"Іран бачить, що Росія програє. Вона не може перехопити навіть ситуативно ініціативу на полі бою, інформаційну ініціативу", – вважає радник.

За його словами, Іран після програшу Росії буде змушений шукати партнерів. Але їх буде важко знайти, якщо країна опиниться під набагато більш потужним санкційним, юридичним тиском і перейде в розряд країн північнокорейського типу.

Це Ірану не вигідно, він хоче мати набагато більш потужний вплив на свій регіон, де є у нього конфлікти не лише з Ізраїлем, але й з іншими ісламськими державами,

– наголошує Подоляк.

Ми поставили Росію у патову ситуацію

Радник вважає, що сьогодні Росія знаходиться у патовій ситуації. Закінчити війну на своїх умовах вона не зможе.

"Ми з вами цього не зможемо зробити, навіть враховуючи кількість загиблих наших і пам'ять про них. Мертві вміють плакати, якщо за них не помстились живі. Я не хочу, щоб ми чули впродовж наступних років плач наших мертвих. І ми маємо виграти цю війну", – мовить співрозмовник.

На його думку, Росія не може програти, інакше в цьому випадку в країні-агресорці розпочнуться незворотні процеси в політичному оточенні Путіна і практично у всій силовій та політичній вертикалях.

"Ми з вами уже поставили Росію у патову ситуацію. І звідси атаки на енергетичну інфраструктуру, бо все, що у них залишилось – це залишки ракет, яких не так багато, але вони ще є. І вони сьогодні в перші дні мінусової температури хочуть прискорити рішення України до переговорів", – вважає Подоляк.

Росіяни були впевнені, що ми станемо на коліна

За словами радника, росіяни були впевнені, що ми станемо на коліна і будемо казати, що все зробимо, як вони хочуть. Що це нібито буде сталий мир, і після цього будуть виконувати умови якихось домовленостей тощо.

Ми розуміємо, що цього не зробимо і вони це підсвідомо розуміють. Вони розуміють, що все буде йти, як хоче Україна, а це дуже дратує. Тому що вони всім розповідали, що України не існує як держави, як нації, що це якісь "малороси" й "новороси",

– мовить Михайло Подоляк.

Він вважає, що коли недооцінюєш опонента, а переоцінюєш себе, то ти маєш заплатити втричі більше фінальну ціну. Це буде з Російською Федерацією.

Дипломатичне врегулювання

На думку радника глави ОП, риторика європейських політичних лідерів абсолютно змінилась. Вони інакше сприймають, ніж на початку війни те, що відбувається в Україні. І вони свідомі того, що Україні треба допомагати.

Він вважає, що існують два фактори, які мають враховуватись, коли мова йде про переговорний процес. Перше, це, якщо є стагнація по лінії фронту. Сьогодні стагнація є? Коли там просто невеликі обстріли, як це було у 2015 – 2019 роках на Донбасі. Такого немає. Іде інтенсивна війна, і до чого тут переговорний процес.

"І другий фактор – якщо одна сторона має перевагу, володіє тактичною і навіть стратегічною ініціативою (я про Україну зараз), то чому саме за рахунок України нам пропонують дипломатичне врегулювання? Це буде унікальний досвід, коли країна, яка атакує, звільняє і контрнаступає має капітулювати. Ось що таке дипломатичне врегулювання", – наголошує співрозмовник.

Україна заявила свою позицію щодо переговорів

Подоляк продовжує, що західні еліти, для того, щоб передавати нам ще більше необхідного озброєння, мають пройти через внутрішню трансформацію. Вони ще не позбулись комплексу, коли ми десь там в кулуарах щось між собою, щось розміняємо. Як це було звично для глобальної політики дуже і дуже довгий час.

Україна показує інше. Ми прозорі, ми чітко заявили свою позицію, з точки зору того, коли ми готові дійсно вести переговори. Це абсолютна правда,

– зазначає радник.

"Ми будемо стріляти, а ви підписувати капітуляцію"

За словами Подоляка, коли проходили перші тури перемовин в лютому, Росія пропонувала, аби поки ми тут розмовляємо, перший, другий, третій тур – тимчасове припинення вогню. Тобто, ви припинене йти по території України, бо для переговорного процесу це дійсно позиція.

"Але тоді Росія виходила і казала: "Ми будемо стріляти, будемо вас вбивати, а в цей час ви будете сидіти за цим столом і підписувати нам капітуляцію", – розповів радник.

На його думку, ці понтові російські хлопці не хотіли припинення вогню й сидіти за столом переговорів. А зараз вони хочуть за стіл переговорів, тільки обов’язково з припиненням вогню.

Росіяни почнуть брехати

Однак це буде виглядати так – ми припинемо вогонь, вони прийдуть зі своїми Лавровими на переговори, почнуть тягнути масті, як це вони вміють, тобто брехати. Почнуть в цей час інформаційно працювати на ринках інших країн, мовляв, ми за столом переговорів, війни немає, не допомагайте Україні, ми не будемо її атакувати,

– наголошує Подоляк.

Він вважає, що в цей час окупанти почнуть будувати фортифікації на українських територіях, підтягнуть туди мобілізованих. І потім ультимативно нам скажуть: "Віддайте нам назад Херсон, ми ж його вже ввели в себе в конституцію. Віддайте нам усю Запорізьку область, віддайте нам Донецьку й Луганську області".

"Ми скажемо "ні", а вони – що ми не хочемо дипломатичного врегулювання. І тоді починається війна. І вони будуть казати всім, ми ж запропонували мир, ми вже домовились, ми не стріляємо. А Україна хоче воювати, тому не давайте їй зброю. Росія хоче мир, це мирна країна. Очевидно, що це нонсенс", – наголосив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк про переговорний процес: дивіться відео