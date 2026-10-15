Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему запуск российской ракеты С-400 сложно вовремя зафиксировать, сколько времени может оставаться на реакцию и есть ли основания говорить о намеренном сокрытии разведданных.

Почему о запуске С-400 могут не успеть предупредить?

По словам Сазонова, отсутствие предупреждения о баллистическом ударе не обязательно свидетельствует об ошибке или сознательном решении партнеров не передавать информацию. Такие случаи случались и раньше, ведь баллистические ракеты имеют очень короткое время полета, а их запуск не всегда удается зафиксировать заранее.

Это баллистика. Быстрый запуск, очень мало времени в полете. Поэтому такое действительно бывало, что она прилетала без предупреждения,

– пояснил военный.

Возможности обнаружения зависят, в частности, от типа ракеты. Во время подготовки к запуску ее двигатель нагревается, и этот тепловой след могут зафиксировать спутники. После этого информацию передают для предупреждения об угрозе.

Сазонов сравнил российские ракеты "Искандер" и С-400. По его словам, двигатель "Искандера" нагревается до необходимой температуры примерно за минуту, тогда как в случае с С-400 на обнаружение может оставаться значительно меньше времени.

С-400 – десять секунд. То есть можно увидеть и успеть, а можно и не успеть. Такое бывает. Это не исключение, не первый раз,

– подчеркнул он.

Почему о запуске баллистической ракеты не предупредили вовремя: смотреть видео

Могли ли США намеренно не передать Украине разведданные?

После удара по столице начали распространяться предположения, что американские чиновники якобы звонили украинским военным руководителям и предупреждали их о возможных последствиях ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На этом фоне появилась версия, что отсутствие предупреждения о ракетной атаке могло быть связано с решением Вашингтона ограничить обмен разведданными.

Однако Сазонов отвергает такие предположения. Он обратил внимание, что информация о якобы состоявшихся телефонных разговорах не получила подтверждения от тех, кому, по слухам, звонили.

Если бы американцы прекратили обмен разведданными с целью оказания давления, они бы об этом открыто заявили. Иначе какой в этом смысл?

– отметил военный.

Он также напомнил, что после разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому Сазонов не видит оснований связывать отсутствие предупреждения о ракетном ударе с якобы принятым США решением наказать Киев.