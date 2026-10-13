Об этом в эфире 24 Канала говорили с представителем Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом. По его словам, пока не стоит торопиться с различными обвинениями в адрес партнеров. Нужно снизить градус напряжения. Различные сбои в работе системы оповещения случались и раньше.

Что на самом деле произошло?

Как подчеркнул Игнат, специалисты будут выяснять, что на самом деле произошло. Бесспорно, информация, поступающая по системе оповещения, крайне важна для Украины. Именно так удается выявить активность стратегической авиации России или возможные удары крылатыми ракетами с Черного моря, Каспия; атаки ударными беспилотниками и т. д. Это дает время для того, чтобы подготовиться к атаке.

Обмен разведданными происходит фактически круглосуточно. Но и раньше случались сбои по разным причинам.

К сожалению, иногда возникают сбои в работе этой системы оповещения по разным причинам, которые устанавливаются нами и партнерами. Не только Соединенные Штаты участвуют в этом процессе. Есть и другие партнеры из Европы. Сейчас не нужно обострять и политизировать этот вопрос,

– отметил Игнат.

В Воздушных силах объяснили, почему не поступили данные об ударе баллистической ракетой по Киеву 12 октября: смотрите видео 24 Канала

Добавим, с 18:00 12 октября Россия запустила 5 баллистических ракет, 9 барражирующих боеприпасов "Бандероль"/"Дань-Т" и 108 ударных беспилотников, среди которых было 74 реактивных. Важно, что силам ПВО удалось уничтожить или подавить 58 реактивных БПЛА.