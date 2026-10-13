Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько российских целей было уничтожено?

В ночь на 13 октября, начиная с 18:00 12 октября, российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Противник применил 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области России, 9 барражирующих боеприпасов "Бандероль"/"Дань-Т" и 108 ударных беспилотников.

Среди дронов были "Шахеды", в том числе 74 реактивных, "Гербера" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись из направлений Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 88 вражеских беспилотников различных типов, в том числе 58 реактивных "Шахедов".

В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения по 17 объектам. Еще на семи объектах упали обломки сбитых целей.

Кроме того, российские баражирующие боеприпасы попали в Харьков, однако часть из них не достигла своих целей. По состоянию на утро атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Напомним, вечером 12 октября российские войска провели массированную атаку на Харьков, нанеся девять ударов по жилой застройке. В результате обстрелов был разрушен целый подъезд жилого дома, также возникли пожары и были повреждены частные дома. Утром 13 октября мэр города Игорь Терехов сообщил, что под завалами обнаружили тела трех погибших. Пострадали 10 человек.