Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки російських цілей знешкодили?

У ніч проти 13 жовтня, починаючи з 18:00 12 жовтня, російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Противник застосував 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області Росії, 9 баражуючих боєприпасів "Бандероль"/"Дань-Т" і 108 ударних безпілотників.

Серед дронів були "Шахеди", зокрема 74 реактивні, "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювали з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 88 ворожих безпілотників різних типів, зокрема 58 реактивних "Шахедів".

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Крім того, російські баражуючі боєприпаси влучили в Харкові, однак частина з них не досягла своїх цілей. Станом на ранок атака тривала: у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня російські війська масовано атакували Харків, завдавши дев'ять ударів по житловій забудові. Внаслідок обстрілів зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, також виникли пожежі та пошкоджено приватні будинки. Уранці 13 жовтня мер міста Ігор Терехов повідомив, що під завалами виявили тіла трьох загиблих. Постраждали 10 людей.