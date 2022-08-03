После подлого нападения российских оккупантов на Украину по всему миру начало назревать возрождение локальных конфликтов, которые могут перерасти в масштабное вооруженное противостояние. Поскольку мир не дал мощного ответа россиянам за вторжение в Украину, диктаторы решили, что зло может оставаться безнаказанным.

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Провал архитектуры глобальной безопасности

В своем традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский отметил, что на протяжении последнего времени в информационном пространстве появилось очень много информации о возможности вооруженных конфликтов в разных уголках планеты.

Сначала Балканы, потом Тайвань, а теперь может быть Кавказ. Все эти конфликты в разных точках планеты, но их объединяет одно – глобальная архитектура безопасности не сработала,

- сказал Зеленский.

Он убежден, что если бы мир сразу дал мощный ответ российским оккупантам и быстро поставил их на место, то возобновления давних конфликтов не было бы. Украина говорит об этом не 161 день от полномасштабного вторжения российских оккупантов, а уже годы с тех пор, как россияне нарушили все международные нормы и законы.

Аннексия Крыма, оккупация Донбасса, сбитый малазийский Боинг – россия не получила ответа ни на одно из этих преступлений и сохранила политические и экономические связи с цивилизованным миром, – добавил Зеленский.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам