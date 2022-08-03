Після підлого нападу російських окупантів на Україну по всьому світу почало назрівати відродження локальних конфліктів, які можуть перерости у масштабне збройне протистояння. Оскільки світ не дав потужної відповіді росіянам за вторгнення в Україну, диктатори вирішили, що зло може залишатися безкарним.

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Провал архітектури глобальної безпеки

У своєму традиційному звернені до українців президент Володимир Зеленський відзначив, що впродовж останнього часу в інформаційному просторі з'явилося дуже багато інформації про можливість збройних конфліктів у різних куточках планети.

Спочатку Балкани, потім Тайвань, а тепер може бути Кавказ. Всі ці конфлікти у різних точках планети, але їх об'єднує одне – глобальна архітектура безпеки не спрацювала,

– сказав Зеленський.

Він переконаний, що якби світ одразу дав потужну відповідь російським окупантам та швидко поставив їх на місце, то відродження давніх конфліктів не було б. Україна говорить про це не 161 день від повномасштабного вторгнення російських окупантів, а вже роками, відколи росіяни порушили усі міжнародні норми та закони.

Анексія Криму, окупація Донбасу, збитий малазійський Боїнг – росія не отримала відповіді на жоден з цих злочинів і зберегла політичні та екномічні зв'язки з цивілізованим світом, – додав Зеленський.

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