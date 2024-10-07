Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Кроме того, в результате удара, к сожалению, есть жертва.

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Россия повредила судно OPTIMA

В результате вражеского баллистического удара, к сожалению, погиб один человек. В частности, ранения получили еще пятеро иностранцев. По состоянию на данный момент они оказывают им медицинскую помощь. Известно, что только сегодня судно зашло для погрузки, и уже стало мишенью для России.

Через два дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины. Это целенаправленная практика устрашения и препятствования работе Украинского морского коридора. Таким образом, агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и взорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности,

– заявил Кулеба.

По его словам, следствием подобных атак со стороны врага может стать только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, зависящих от импорта продовольствия, и беспокойства в международных отношениях.

Министр подчеркнул, что чрезвычайно важна защита портовой инфраструктуры от террора и гарантии относительно свободного и безопасного мореходства. Для этого, как заметил Кулеба, нужно усиливать ПВО.

На циничный баллистический удар отреагировал и начальник Одесской ОГА Олег Кипер. Он уточнил, что в результате российского террора погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

"Еще пять иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легкого. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказал чиновник и добавил, что в настоящее время правоохранители фиксируют последствия российского преступления.

Кстати, напомним, что 20 сентября враг также совершил ракетную атаку на Одессу, повредив гражданскую инфраструктуру и судно под флагом Антигуа. К сожалению, в результате той атаки также были пострадали, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Некоторые мониторинговые телеграм-каналы предполагали, что "Искандер" имел кассетную часть. Одесская прокуратура пока не сообщала о своих выводах.