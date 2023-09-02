В пятницу, 1 сентября, главнокомандующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил о масштабных тренировках в Балтийском море, что призваны подготовить воинов к потенциально угрозе со стороны России. Собственно, они должны начаться в ближайшее время.

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Учения в Балтийском море

Заметим, что это первые учения в этом регионе, которые направлены именно на то, чтобы отразить потенциальное нападение Кремля. То есть мир начинает осознавать, что Россия представляет угрозу не только Украине, но и другим государствам.

Мы посылаем России четкое сообщение о бдительности: не на нашей вахте. Надежное сдерживание должно включать способность атаковать,

– сообщил в Берлине вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Как пишут в Reuters, в рамках Northern Coasts начаться тренировки должны 9 сентября – будут продолжаться они две недели. Примут в них участие войска всех стран НАТО, а также Швеция, которая в ближайшей перспективе станет членом Альянса.

Военные отработают десантные операции и удары с моря на сушу. Это будут первые учения такого масштаба, которыми немецкий флот, самый большой флот в Балтийском море, будет руководить из своего нового морского штаба в Ростоке. Он уже достиг оперативной готовности.