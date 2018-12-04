Балуху нужна поддержка: правозащитники просят писать политзаключенному Кремля

Украинцев призывают писать письма политзаключенному Владимиру Балуху, которого с 18 октября удерживают в керченской колонии. До этого его 2 года держали под арестом в Симферопольском СИЗО.

Соответствующая просьба появилась на сайте "Крымской правозащитной группы".

Читайте также: "Худой, бледный, но выглядит лучше": сестра Балуха посетила его в колонии

Так, активисты этой организации сообщили, что 3 декабря Балуха в колонии посетил адвокат. Защитники украинца приняли решение чаще наведываться к нему, чтобы он чувствовал поддержку.

После незаконного приговора за сфабрикованными делами Балуха от 18 октября 2018 года удерживают в керченской колонии. Поддержка общества крайне важна для него, как и для всех украинцев, которые стали заложниками Кремля. Каждый может поддержать Владимира, написав ему письмо,

– говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что сейчас отправить письмо в оккупированный Крым невозможно, однако предлагают собственное решение.

"Жителям материковой Украины мы готовы помочь в этом. Напишите письмо Владимиру или просто слова поддержки, пришлите их на электронный адрес Крымской правозащитной группы: [email protected] с пометкой "для Владимира Балуха", – предлагают активисты.

Для того, чтобы пленник Кремля получил письмо, в организации дали несколько рекомендаций. В частности, писать на русском и избегать в письме предложений и фраз, которые оккупанты могут трактовать как "экстремистские".

Также в "Крымской правозащитной группе" указали адрес, по которому можно отправлять письма Балуху:

Адрес колонии: 298330, город Керчь, улица Индустриальное шоссе, 17. Исправительная колония № 2 Управления ФСИН по Республике Крым и городу Севастополю в Керчи. Балуху Владимиру Григорьевичу, 08.02.1971 года рождения.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодовка продолжалась 205 дней.