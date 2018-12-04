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      Балуху нужна поддержка: правозащитники просят писать политзаключенному Кремля

      17 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / krymr.com

      Украинцев призывают писать письма политзаключенному Владимиру Балуху, которого с 18 октября удерживают в керченской колонии. До этого его 2 года держали под арестом в Симферопольском СИЗО.

      Соответствующая просьба появилась на сайте "Крымской правозащитной группы".

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      Так, активисты этой организации сообщили, что 3 декабря Балуха в колонии посетил адвокат. Защитники украинца приняли решение чаще наведываться к нему, чтобы он чувствовал поддержку.

      После незаконного приговора за сфабрикованными делами Балуха от 18 октября 2018 года удерживают в керченской колонии. Поддержка общества крайне важна для него, как и для всех украинцев, которые стали заложниками Кремля. Каждый может поддержать Владимира, написав ему письмо,
      – говорится в сообщении.

      Правозащитники отмечают, что сейчас отправить письмо в оккупированный Крым невозможно, однако предлагают собственное решение.

      "Жителям материковой Украины мы готовы помочь в этом. Напишите письмо Владимиру или просто слова поддержки, пришлите их на электронный адрес Крымской правозащитной группы: [email protected] с пометкой "для Владимира Балуха", – предлагают активисты.

      Для того, чтобы пленник Кремля получил письмо, в организации дали несколько рекомендаций. В частности, писать на русском и избегать в письме предложений и фраз, которые оккупанты могут трактовать как "экстремистские".

      Также в "Крымской правозащитной группе" указали адрес, по которому можно отправлять письма Балуху:

      Адрес колонии: 298330, город Керчь, улица Индустриальное шоссе, 17. Исправительная колония № 2 Управления ФСИН по Республике Крым и городу Севастополю в Керчи. Балуху Владимиру Григорьевичу, 08.02.1971 года рождения.

      В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодовка продолжалась 205 дней.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Балух Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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