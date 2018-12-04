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      Балуху потрібна підтримка: правозахисники просять писати політв'язню Кремля

      89 Читать новость на русском
      Володимир Балух
      Володимир Балух / krymr.com

      Українців закликають писати листи політв'язню Володимиру Балуху, якого з 18 жовтня утримують в керченській колонії. До цього його 2 роки тримали під арештом у Сімферопольському СІЗО.

      Відповідне прохання з'явилось на сайті "Кримської правозахисної групи".

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      Так, активісти цієї організації повідомили, що 3 грудня Балуха в колонії відвідав адвокат. Захисники українця прийняли рішення частіше навідуватися до нього, щоб він відчував підтримку.

      Після незаконного вироку за сфабрикованими справами Балуха від 18 жовтня 2018 року утримують у керченській колонії. Підтримка суспільства вкрай важлива для нього, як і для всіх українців, що стали заручниками Кремля. Кожен може підтримати Володимира, написавши йому листа,
      – йдеться у повідомленні.

      Правозахисники зазначають, що наразі відправити лист в окупований Крим неможливо, проте пропонують власне рішення. 

      "Жителям материкової України ми готові допомогти в цьому. Напишіть Володимиру лист або просто слова підтримки, надішліть їх на електронну адресу Кримської правозахисної групи: [email protected] з позначкою "для Володимира Балуха", – пропонують активісти.

      Для того, щоб бранець Кремля отримав лист, в організації дали декілька рекомендацій. Зокрема, писати російською та уникати в листі пропозицій та фраз, які окупанти можуть трактувати як "екстремістські". 

      Також у "Кримській правозахисній групі" вказали адресу, за якою можна відправляти листи Балуху:

      Адреса колонії: 298330, місто Керч, вулиця Індустріальне шосе, 17. Виправна колонія № 2 Управління ФСВП по Республіці Крим і місту Севастополю в Керчі. Балух Володимиру Григоровичу, 08.02.1971 року народження.

      У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.

      У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Володимир Балух Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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