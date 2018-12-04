Балуху потрібна підтримка: правозахисники просять писати політв'язню Кремля

Українців закликають писати листи політв'язню Володимиру Балуху, якого з 18 жовтня утримують в керченській колонії. До цього його 2 роки тримали під арештом у Сімферопольському СІЗО.

Відповідне прохання з'явилось на сайті "Кримської правозахисної групи".

Читайте також: "Худий, блідий, але виглядає краще": сестра Балуха відвідала його в колонії

Так, активісти цієї організації повідомили, що 3 грудня Балуха в колонії відвідав адвокат. Захисники українця прийняли рішення частіше навідуватися до нього, щоб він відчував підтримку.

Після незаконного вироку за сфабрикованими справами Балуха від 18 жовтня 2018 року утримують у керченській колонії. Підтримка суспільства вкрай важлива для нього, як і для всіх українців, що стали заручниками Кремля. Кожен може підтримати Володимира, написавши йому листа,

– йдеться у повідомленні.

Правозахисники зазначають, що наразі відправити лист в окупований Крим неможливо, проте пропонують власне рішення.

"Жителям материкової України ми готові допомогти в цьому. Напишіть Володимиру лист або просто слова підтримки, надішліть їх на електронну адресу Кримської правозахисної групи: [email protected] з позначкою "для Володимира Балуха", – пропонують активісти.

Для того, щоб бранець Кремля отримав лист, в організації дали декілька рекомендацій. Зокрема, писати російською та уникати в листі пропозицій та фраз, які окупанти можуть трактувати як "екстремістські".

Також у "Кримській правозахисній групі" вказали адресу, за якою можна відправляти листи Балуху:

Адреса колонії: 298330, місто Керч, вулиця Індустріальне шосе, 17. Виправна колонія № 2 Управління ФСВП по Республіці Крим і місту Севастополю в Керчі. Балух Володимиру Григоровичу, 08.02.1971 року народження.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.