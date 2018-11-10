"Худий, блідий, але виглядає краще": сестра Балуха відвідала його в колонії

Сестра українського політв’язня Володимира Балуха Надія відвідала його у Кримській колонії.

Про його стан вона розповіла у коментарі Кримській правозахисній групі.

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"Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж в серпні, коли я його бачила востаннє", – зауважила сестра Володимира Балуха.

Незаконно ув’язнений активіст зізнався, що перше, що хоче зробити після того, як вийде на свободу – це обійняти матір. У сестри він розпитував про самопочуття матері і просив її берегти.

Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час запитував про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином,

– розповіла Надія.

Побачитись з братом у Керченській колонії їй вдалось 8 листопада. Зустріч тривала приблизно півтори години у спеціальному приміщенні для переговорів.

19 жовтня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії. На початку листопада стало відомо, що вже у колонії до нього відмовились впускати адвоката та духовного наставника архієпископа Климента.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.