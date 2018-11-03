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      До Балуха не пустили адвоката та архієпископа Климента

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      У керченській колонії адвокату Дінзе й архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха через "карантин"
      У керченській колонії адвокату Дінзе й архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха через "карантин" / Соцмережі

      Незаконно засудженого у Криму активіста Володимира Балуха так і не змогли відвідати адвокат Дмитро Дінзе і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент. У Керченській колонії №2, де зараз перебуває українець, це пояснили, тим, що бранець Кремля – нібито зараз на карантині.

      Про це розповіла адвокат Ольга Дінзе, передає ресурс "Крим. Реалії".

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      "1 листопада Дмитро Дінзе разом із архієпископом Климентом приїхали в Керченську колонію, щоб зустрітися з Володимиром Балухом. Але їм це не вдалося, оскільки Володимир зараз перебуває в колонії на карантині", – зазначила вона.

      За словами правозахисниці, зазвичай на карантині людина перебуває десять днів.

      "Це певна процедура, де ув'язнені проходять медичне обстеження", – зауважила юрист.

      Водночас Ольга Дінзе додала, що її чоловік полетить до Балуха ще раз наступного тижня, щоб знову спробувати з ним зустрітися.

      Нагадаємо, 19 жовтня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз сповістив, що політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії. За словами його дружини Наталії, що зустрілася з бранцем Кремля перед відправленням, "Володимир тримається бадьоро, незважаючи на ослаблене голодуванням здоров'я – у нього ослаблено імунітет, він хворіє на ГРЗ і його мучить зубний біль".

      У чому звинуватили Володимира Балуха? 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін. У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. А 2 жовтня суд на місяць зменшив термін ув'язнення Балуху.

      Теги: Новини України Новини політики Керч Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ Володимир Балух
      Джерело: 24 Канал
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