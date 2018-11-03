К Балуху не пустили адвоката и архиепископа Климента

Незаконно осужденного в Крыму активиста Владимира Балуха так и не смогли посетить адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент. В Керченской колонии №2, где находится украинец, это объяснили, тем, что пленник Кремля – якобы сейчас на карантине.

Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе, передает ресурс "Крым. Реалии".

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"1 ноября Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали в Керченскую колонию, чтобы встретиться с Владимиром Балухом. Но им это не удалось, поскольку Владимир сейчас находится в колонии на карантине", – отметила она.

По словам правозащитницы, обычно на карантине человек находится десять дней.

"Это определенная процедура, где заключенные проходят медицинское обследование", – убеждает юрист.

В то же время Ольга Динзе добавила, что ее муж полетит к Балуху еще раз на следующей неделе, чтобы снова попробовать с ним встретиться.

Напомним, 19 октября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что политзаключенного Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию. По словам его жены Натальи, которая встретилась с пленником Кремля перед отправлением, "Владимир держится бодро, несмотря на ослабленное голоданием здоровье – у него ослаблен иммунитет, он болеет ОРЗ и его мучает зубная боль".

В чем обвинили Владимира Балуха? 8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличка "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок. В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. А 2 октября суд на месяц снизил срок заключения Балуху.