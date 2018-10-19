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      В каком состоянии Владимира Балуха этапировали в колонию

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      Жена Владимира Балуха рассказала, как он чувствовал себя перед этапированием
      Жена Владимира Балуха рассказала, как он чувствовал себя перед этапированием / Соцсети

      Сейчас незаконно осужденный в Крыму Владимир Балух находится в Керченской колонии. Перед этапированием состояние его было не лучшим: ослаблен иммунитет, болеет ОРЗ, мучает зубная боль. Свидание с ним в исправительном учреждении разрешено с 3 ноября.

      Ранее 24 канал со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщал, что незаконно осужденного в Крыму Владимира Балуха доставили в Керченскую колонию. Правда, подтверждения с российской стороны тогда не было.

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      Как 19 октября сообщила Крымская правозащитная группа, в Исправительную колонию №2 прибыл его адвокат. Администрация исправительного учреждения со своей стороны сообщила защитнику, что Балух был сюда доставлен 18 октября и сейчас он находится "на карантине".

      "Руководство колонии встретилось с адвокатом и заверило, что насилие к политзаключенному не применялось, и конфликтов пока никаких нет. Посещение Владимира Балуха разрешено с 3 ноября", – говорится в сообщении.

      Кроме того, по словам юристов, жена Владимира Балуха Наталья встретилась с ним в СИЗО Симферополя перед этапированием в Керченскую колонию.

      Женщина со своей стороны рассказала, что свидание в СИЗО Симферополя было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону на протяжении около полутора часов.

      "Владимир держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье. У него ослаблен иммунитет, и в это время он болеет ОРЗ. Кроме обострения хронических заболеваний, его мучает зубная боль", – рассказала жена пленника Кремля в комментарии Крымской правозащитной группе.

      Также Наталья передала своему мужу необходимые лекарства и продукты, а также каши, орехи, овощи и т. д., поскольку тот на время этапа прекратил голодовку.

      Добавим, что Владимир Балух сказал жене, что очень беспокоится о ее здоровье и здоровье его пожилой матери, а также попросил ее беречь себя и мать.

      Напомним, ранее Владимир Балух написал обращение, в котором заявил, что прекращает голодовку только на период этапирования в колонии. Политзаключенный также обратился с просьбой, чтобы в случае смерти вывезти его тело с территории оккупированного Крыма. 13 октября появилась информация от российской стороны, что украинец голодал всего месяц.

      В чем обвинили Владимира Балуха?
      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличка "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок. В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. А 2 октября суд на месяц снизил срок заключения Балуху.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма СІЗО Украинцы в плену РФ Владимир Балух
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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