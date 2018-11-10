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      "Худой, бледный, но выглядит лучше": сестра Балуха посетила его в колонии

      31 Читати новину українською
      Владимира Балуха посетила сестра
      Владимира Балуха посетила сестра / Радио Свобода

      Сестра украинского политзаключенного Владимира Балуха Надежда посетила его в крымской колонии.

      О его состоянии она рассказала в комментарии Крымской правозащитной группе.

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      "Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела в последний раз", – отметила сестра Владимира Балуха.

      Незаконно арестованный активист признался, что первое, что хочет сделать после того, как выйдет на свободу – это обнять мать. У сестры он расспрашивал о самочувствии матери и просил ее беречь.

      Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну,
      – рассказала Надежда.

      Увидеться с братом в Керченской колонии ей удалось 8 ноября. Встреча длилась примерно полтора часа в специальном помещении для переговоров.

      19 октября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что политзаключенного Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию. В начале ноября стало известно, что уже в колонии к нему отказались впускать адвоката и духовного наставника архиепископа Климента.

      В чем обвинили Владимира Балуха?
      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок. В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодовка продолжалась 205 дней.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Балух
      Источник: 24 Канал
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