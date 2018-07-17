Банальные марионетки на защите Холодницкого: детали митинга под САП

Утром 17 июля под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве состоялась акция, в которой принимали участие как сторонники, так и противники отставки главы САП Назара Холодницкого.

Флешмоб задумали в ответ на попытку САП закрыть производство против Александра Авакова и Сергея Чеботаря, которых подозревают в хищении средств при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел.

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Это должна была быть мирная акция, которую организовали Центр противодействия коррупции и Автомайдан под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но на ней пострадал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Его забросали тортами и облили зеленкой, из-за чего врачи диагностировали у него химический ожог глаз.

Активисты планировали передать военный рюкзак руководителю антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, чтобы тот упаковал вещи и подал в отставку. Однако одновременно под САП организовалось сразу три митинга.

Здесь был и псевдожурналист Всеволод Филимененко, и председатель "Социалистической партии" Илья Кива. Они с самого утра подвозят пенсионеров, подростков и титушек, которые не могут нормально дать ответ на вопрос: "Что они здесь делают?".

Если спросить против кого я, то против Сытника. А если против чего, то против структуры, которая разворовывает бюджетные средства,

– сказал один из участников акции.

Облитого зеленкой и покрытого тортами председателя совета Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в скорой доставили в больницу с химическим ожогом глаз, а хулиганы спокойно расходятся.

Я задокументировала один факт, когда милиция поймала одного парня. Я не знаю, не выпустили ли его через 3 метра. Я поеду в Шевченковское райуправление, чтобы подать заявление о преступлении,

– сказала исполнительный директор ОО Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Несмотря на то, что на улице подстерегает с полсотни правоохранителей, в столкновениях вмешиваются только офицеры Полиции Диалога, которые просят активистов не отвечать на провокации. Остальные охраняют вход в прокуратуру.

То, что происходит слева - это идет на защиту Холодницкого. Такие люди как Кива, идет на защиту Холодницкого. Это просто банальная марионетка,

– отметил правозащитник Массе Найем.

Уже на следующей неделе квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна таки рассмотреть вопрос увольнения Назара Холодницкого.

Это даст возможность НАБУ снова нормально делать свою работу, потому что боится Аваков и компания? Что их дела пойдут в антикоррупционный суд. Который мы все вместе выжали из президента и парламента,

– заверил председатель совета ОО Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Хотя шансов на положительное решение комиссии прокуроров мало. Квалификационная комиссия и сам Холодницкий подотчетен Генеральному прокурору Юрию Луценко. Он тоже имеет рычаги для увольнения председателя САПа, но пользоваться ими отказывается.

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Депутаты с большей радостью уволили бы того же Артема Сытника. Ведь именно Холодницкий и САП блокирует уголовные производства НАБУ, фигурантами которых являются и сами нардепы.