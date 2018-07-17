Банальні маріонетки на захисті Холодницького: деталі мітингу під САП

Вранці 17 липня під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Києві відбулась акція, у якій брали участь як прихильники, так і противники відставки голови САП Назара Холодницького.

Флешмоб задумали у відповідь на спробу САП закрити провадження проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря, яких підозрюють у розкраданні коштів при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ.

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Це мала бути мирна акція, яку організували Центр протидії корупції та Автомайдан під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але на ній постраждав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Його закидали тортами та облили зеленкою, через що лікарі діагностували в нього хімічний опік очей.

Активісти планували передати воєнний рюкзак керівнику антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, щоб той спакував речі та подав у відставку. Проте одночасно під САП організувалося одразу три мітинги.



Тут був і псевдожурналіст Всеволод Філімененко, і голова "Соціалістичної партії" Ілля Ківа. Вони з самого ранку підвозять пенсіонерів, підлітків та тітушок, які не можуть нормально дати відповідь на запитання: "Що вони тут роблять?".

Якщо спитати против кого я, то проти Ситника. А якщо проти чого, то проти структури, яка розкрадає бюджетні кошти,

– сказав один з учасників акції.

Облитого зеленкою та покритого тортами голову ради Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у швидкій доправили до лікарні із хімічним опіком очей, а хулігани спокійно розходяться.

Я задокументувала один факт, коли міліція зловила одного молодика. Я не знаю чи його не випустили через 3 метри. Я поїду в Шевченківське райуправління, щоб подати заяву про злочин,

– сказала виконавчий директор ГО Центр протидії корупції Дар'я Каленюк.

Попри те, що на вулиці чатує з півсотні правоохоронців, у сутички втручаються лише офіцери Поліції Діалогу, які просять активістів не відповідати на провокації. Решта охороняють вхід до прокуратури.

Те, що відбувається зліва - це йде на захист Холодницького. Такі люди як Ківа, йде на захист Холодницького. Це просто банальна маріонетка,

– зазначив правозахисник Масі Найєм.

Уже наступного тижня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має таки розглянути питання звільнення Назара Холодницького.

Це дасть можливість НАБУ знову нормально робити свою роботу, бо чого боїться Аваков і компанія? Що їхні справи підуть в антикорупційний суд. Який ми всі разом витисли із президента і парламенту,

– запевнив голова ради ГО Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

Хоча шансів на позитивне рішення комісії прокурорів мало. Кваліфікаційна комісія і сам Холодницький підзвітний Генеральному прокурору Юрію Луценко. Він теж має важелі для звільнення голови САПу, але користуватися ними відмовляється.

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Депутати з більшою радістю звільнили б того ж Артема Ситника. Адже саме Холодницький і САП блокує кримінальні провадження НАБУ, фігурантами яких є і самі нардепи.