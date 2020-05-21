Банда мошенников обманула людей на почти 18 миллионов гривен: фото и видео задержания
Полиция задержала преступную организацию, которая присвоила себе миллионы гривен. Мошенники обворовывали людей под видом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений.
Схемы грабежа преступной группы
Банда мошенников состояла из нескольких организационных групп, действовавших на территории всей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Они работали по нескольким заранее подготовленными сценариям. Например, злоумышленники звонили фермерам, представляясь работниками предприятия, торгующего минеральными удобрениями или дизельным топливом. После договоренности о продаже злоумышленники просили оплатить задаток за товар. Как только люди пересылали им деньги, мошенники отключали телефоны и исчезали.
Банда обманывала людей на продаже топлива или минеральных удобрений / Фото Нацполиции
В случае, если заказчик соглашался оплатить товар только после доставки, то злоумышленники искали поставщиков, которые действительно занимались продажей минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших.
Мошенники подделывали платежные поручения и отправляли их в электронном виде потенциальным покупателям. Получив его, потерпевшие не проверяли поступление денег, и начинали разгружать товар. В этот момент один из участников организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленной оплаты за поставленный товар. Расчетный счет они потом просто опустошали.
Задержание банды мошенников / Фото Нацполиции
Мошенники продумывали несколько сценариев для присвоения средств / Фото Нацполиции
Сумма убытков
Полиции удалось задержать 12 участников из 20. В частности организатора, 3-х соорганизаторов и 8-х активных участников преступной банды. Им инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен.
Смотрите видео обысков и задержания мошеннической банды: