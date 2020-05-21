Банда шахраїв ошукала людей на майже 18 мільйонів гривень: фото та відео затримання

Поліція затримала злочинну організацію, яка привласнила собі мільйони гривень. Шахраї обкрадали людей під виглядом продажу дизельного палива і мінеральних добрив.

Схеми пограбунку злочинної групи

Банда шахраїв складалась з кількох організаційних груп, які діяли на території всієї України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Вони працювали за кількома заздалегідь підготовленими сценаріями. Наприклад, зловмисники дзвонили до фермерів, представляючись працівниками підприємства, яке торгує мінеральними добривами або дизельним паливом. Після домовленості про продаж зловмисники просили оплатити завдаток за товар. Як тільки люди пересилали їм гроші, шахраї відключали телефони та зникали.



Банда обдурювала людей на продажі пального або мінеральних добрив / Фото Нацполіції

У випадку, якщо замовник погоджувався оплатити товар лише після доставки, то зловмисники шукали постачальників, які дійсно займались продажем мінеральних добрив і дизельного палива, і замовляли доставку товару на адресу потерпілих.

Шахраї підробляли платіжні доручення і надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям. Отримавши його, потерпілі не перевіряли надходження грошей, і починали розвантажувати товар. В цей момент один з учасників організації дзвонив до представника покупця та вимагав негайної сплати за поставлений товар. Розрахунковий рахунок вони потім просто спустошували.



Затримання банди шахраїв / Фото Нацполіції



Шахраї продумували декілька сценаріїв для привласнення коштів / Фото Нацполіції

Сума збитків

Поліції вдалось затримати 12 учасників з 20, зокрема організатора, 3-х співорганізаторів та 8-х найактивніших учасників злочинної банди. Їм інкримінують скоєння 57 шахрайств. Сума збитку становить понад 18 мільйонів гривень.

Дивіться відео обшуків та затримання шахрайської банди: