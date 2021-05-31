Изначально агентство отказывалось комментировать инцидент. Впрочем, 31 мая на фейсбук-странице Banda таки появилась официальная позиция.

Подробнее Агентство Banda, создавшее бренд Ukraine NOW, пошло на сотрудничество с российской компанией

"На нас вылили кучу грязи. Мы хотим объяснить свою позицию: она четкая, здесь нет и не может быть компромиссов", – говорится в сообщении.

В креативном агентстве заверили, что остро осуждают политику российской власти и тех людей, которые ее поддерживают, и с 2014 года не работают с российским бизнесом.

Мы даже не обсуждаем это. Мы не сотрудничаем с Setters на коммерческой основе и не вовлечены ни в одном проекте вместе с ними,

– подчеркнули в Banda.

И отметили, что своими социальными проектами стремятся привлекать внимание мира к Украине. А своей миссией считают – делать украинскую креативность известной.

Справка. О сотрудничестве с украинцами в соцсетях сообщили в SETTERS. Компании решили обменяться сотрудниками на несколько недель.

В сообщении отметили, что Banda :

влияет на развитие Украины в сфере, в которой работает, и в дальнейшем будет делать это с гордостью;

хочет и будет обмениваться опытом с лучшими мировыми агентствами;

стремится дружить с интересными и талантливыми людьми.

Там также добавили, что, мол, против слепой ненависти. Как и против того, что в России уже долго пытаются привить народу ненависть и пренебрежение к инакомыслящим.

"Ненависть только из-за того, что кто-то русский, американец, еврей, гей или мусульманин никогда не приживется у Banda. Мы открыты и откровенны. Нам нечего скрывать", – заверили в Banda.

Впрочем, как обратил внимание журналист Евгений Муджири, агентство ограничило возможность комментировать соответствующее сообщение в фейсбуке. "Нечего скрывать. Кроме комментариев", – написал он.