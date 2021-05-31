Спочатку агенція відмовлялася коментувати інцидент. Втім, 31 травня на фейсбук-сторінці Banda таки з'явилася офіційна позиція.

Детальніше Агенція Banda, що створила бренд Ukraine NOW, пішла на співпрацю з російською компанією

"На нас вилили купу бруду. Ми хочемо пояснити свою позицію: вона чітка, тут немає і не може бути компромісів", – мовиться у повідомленні.

У креативній агенції запевнили, що гостро засуджують політику російської влади та тих людей, які її підтримують, та з 2014 року не працюють з російським бізнесом.

Ми навіть не обговорюємо це. Ми не співпрацюємо з Setters на комерційній основі та не залучені у жодному проєкті разом із ними,

– підкреслили у Banda.

Й зазначили, що своїми соціальними проєктами прагнуть привертати увагу світу до України. А своєю місією вважають – робити українську креативність відомою.

Довідка. Про співпрацю з українцями у соцмережах повідомили у SETTERS. Компанії вирішили обмінятися співробітниками на кілька тижнів.

У повідомленні наголосили, що Banda :

впливає на розвиток України у сфері, в якій працює, й надалі буде робити це з гордістю;

хоче і буде обмінюватися досвідом з найкращими світовими агенціями;

прагне дружити з цікавими та талановитими людьми.

Там також додали, що, мовляв, проти сліпої ненависті. Як і проти того, що у Росії вже довго намагаються прищепити народу ненависть й зневагу до інакодумців.

"Ненависть тільки через те, що хтось росіянин, американець, єврей, гей чи мусульманин ніколи не приживеться у banda. Ми відкриті та відверті. Нам немає чого приховувати", – запевнили у Banda.

Втім, як звернув увагу журналіст Євгеній Муджирі, агенція обмежила можливість коментувати відповідний допис у фейсбуці. "Немає чого приховувати. Окрім коментарів", – написав він.