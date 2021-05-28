Про колаборацію заявили на сторінці SETTERS в інстаграмі. Відомо, що компанії повинні обмінятися співробітниками на кілька тижнів.
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Що відомо про співпрацю з росіянами
Як зазначили у SETTERS, 5 рекламників із Санкт-Петербурга вже поїхали в Київ, щоб "пилити сторіс із Хрещатика і разом працювати над проєктами". У столиці України вони пробудуть до 8 червня, а потім повернуться до Росії разом із п'ятьма співробітниками Banda Agency.
Тепер ми запустимо мікрореаліті та будемо закидати вас контентом з київського вояжу хлопців,
– сказали у російській компанії.
Ймовірно, у Санкт-Петербурзі українські креативники працюватимуть над російськими проєктами. Щоправда, якими саме – невідомо.
Пост росіян закінчується словами українською мовою: "Як буде дружба українською? А так і буде!". Також вони попросили залишати привітання та питання у коментарях, але згодом закрили їх. Наразі користувачі не можуть залишити коментарі під цим постом.
Як пише видання OBOZREVATEL, раніше у своєму офісі працівники російської компанії SETTERS розміщували прапор "Новоросії".
Прапор Новоросії в офісі SETTERS / Скриншот OBOZREVATEL
Реакція мережі
Українців неабияк обурила ця колаборація. Олії у вогонь додає ще й те, що Banda Agency відмовляється коментувати цю ситуацію. Станом на зараз у коментарях під останнім повідомленням Banda Agency користувачі мережі залишили сотні гнівних коментарів про спільну роботу українців із росіянами.
Що кажуть українці:
- "Скажіть, будь ласка, нащо на восьмому році війни співпрацювати з московитами? Вам реально світу мало, чи як?".
- "Як там Росія? Крим уже повернула? А про 8 рокові війни, що чути?".
- "Й*баний сором".
- "Коли буде колаборація з "ДНР"?".
- "Вважала вас прогресивною організацією, з позицією. А ви виявилися ще одним продажним куснем безхребетного лайна".
Позиція Banda Agency
Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з представниками Banda Agency, але поки безрезультатно. Станом на 28 травня українська компанія не опублікувала свою офіційно позицію щодо співпраці з росіянами.
Що відомо про Banda Agency
Banda Agency є розробником маркетингового бренду Ukraine NOW для уряду. Серед інших відомих проєктів агентства – комунікаційна кампанія про окупований Крим CRIME та створення бренду Чорнобильської зони відчуження.