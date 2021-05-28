Про колаборацію заявили на сторінці SETTERS в інстаграмі. Відомо, що компанії повинні обмінятися співробітниками на кілька тижнів.

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Що відомо про співпрацю з росіянами

Як зазначили у SETTERS, 5 рекламників із Санкт-Петербурга вже поїхали в Київ, щоб "пилити сторіс із Хрещатика і разом працювати над проєктами". У столиці України вони пробудуть до 8 червня, а потім повернуться до Росії разом із п'ятьма співробітниками Banda Agency.

Тепер ми запустимо мікрореаліті та будемо закидати вас контентом з київського вояжу хлопців,

– сказали у російській компанії.

Ймовірно, у Санкт-Петербурзі українські креативники працюватимуть над російськими проєктами. Щоправда, якими саме – невідомо.

Пост росіян закінчується словами українською мовою: "Як буде дружба українською? А так і буде!". Також вони попросили залишати привітання та питання у коментарях, але згодом закрили їх. Наразі користувачі не можуть залишити коментарі під цим постом.

Як пише видання OBOZREVATEL, раніше у своєму офісі працівники російської компанії SETTERS розміщували прапор "Новоросії".



Прапор Новоросії в офісі SETTERS / Скриншот OBOZREVATEL

Реакція мережі

Українців неабияк обурила ця колаборація. Олії у вогонь додає ще й те, що Banda Agency відмовляється коментувати цю ситуацію. Станом на зараз у коментарях під останнім повідомленням Banda Agency користувачі мережі залишили сотні гнівних коментарів про спільну роботу українців із росіянами.

Що кажуть українці:

"Скажіть, будь ласка, нащо на восьмому році війни співпрацювати з московитами? Вам реально світу мало, чи як?".

"Як там Росія? Крим уже повернула? А про 8 рокові війни, що чути?".

"Й*баний сором".

"Коли буде колаборація з "ДНР"?".

"Вважала вас прогресивною організацією, з позицією. А ви виявилися ще одним продажним куснем безхребетного лайна".

Позиція Banda Agency

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з представниками Banda Agency, але поки безрезультатно. Станом на 28 травня українська компанія не опублікувала свою офіційно позицію щодо співпраці з росіянами.

Що відомо про Banda Agency

Banda Agency є розробником маркетингового бренду Ukraine NOW для уряду. Серед інших відомих проєктів агентства – комунікаційна кампанія про окупований Крим CRIME та створення бренду Чорнобильської зони відчуження.