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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Урядовець про скандал з Ukraine Now: головне – як працюватиме логотип України у світі

301 Читать новость на русском
Логотип розробляли рік
Логотип розробляли рік / 24 канал

Відтепер єдиний бренд Ukraine Now ("Україна зараз") використовуватимуть у офіційній комунікації, щоб популяризувати країну в світі.

Про це заявив держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко.

Символіку використовуватимуть у всій офіційній комунікації всі органи державної влади, державні структури, а також, сподіваємось, що й громадські організації, бізнес та всі небайдужі,
– прокоментував урядовець.

Про остаточне створення єдиного бренду стало відомо 10 травня на засіданні ВРУ. Так, бренд розробляли протягом року. Декілька варіантів дали на перевірку та одобрення шістьом фокус-групами у Великій Британії, Німеччині та Польщі.
 

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Зрештою, урядовою комісією було обрано бренд від українського рекламного агентства Banda Agency під назвою Ukraine Now. На його створення не витратили ані копійки.

У МІнінформполітики повідомили, що концепція закладалася в умовах конкурсу "Україна як країна можливостей", себто, країна стартапів, всього нового, де цікаве відбувається тут і зараз.

Версія логотипу як товарного знаку остаточна. Попереду створення модульного брендбуку, який дозволить його варіювати з іншими елементами, тобто створення великої комунікаційної платформи. Орієнтовний період розробки – півроку, але думаю, що впораємося набагато швидше,
– зазначає Біденко.


Варіант брендбуку

Новий логотип українці сприйняли неоднозначно. Реакція соцмереж поділилась на два ворожих табори: одні нещадно критикують, інші активно висловлюють підтримку і зацікавлення.

"Я бачу переважно позитивні оцінки – багато відомих людей ставлять на аватари на фб. Професійна спільнота сприйняла позитивно, це видно по реакції професійних експертів у сфері маркетингу і брендингу. Звісно ж є тролі, які жартують зі схожості на логотипи інших компаній, але тролінг буде завжди. За що критикувати логотип? Головне, як він буде використовуватись й сприяти світовій комунікації", – відповів держсекретар Мінінформполітики

Відтак, попереду – тестування логотипу в різноманітних ситуаціях, вивчення реакції та аналіз його ефективності.

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Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 канал
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