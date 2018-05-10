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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В України з'явився рекламний бренд, який представлятиме її серед світової спільноти

474 Читать новость на русском
Бренд Ukraine Now
Бренд Ukraine Now / Banda Agency

Для України створили бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), завдяки якому буде відбуватись популяризація країни у світі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформполітики України.

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Про це йшлося на засідання ВРУ 10 травня 2018 року. У Міністерстві інформполітики зазначили, що бренд розбробляли протягом року. Було створено декілька варіантів, які дали на перевірку та одобрення шістьом фокус-групами у Великій Британії, Німеччині та Польщі.

Зрештою, урядовою комісією було обрано бренд від українського рекламного агентства Banda Agency під назвою Ukraine Now. За словами представника агенції, новий бренд зможе вплинути на сприйняття світовою спільнотою України. Міжнародне дослідження показало, що у людей в світі Україна асоціюється з трьома речами: революцією, корупцією та війною. 

Представник зазначив, що слово "зараз" акцентуватиме увагу на тому, що відбувається в Україні сьогодні, як вона змінюється, що не варто вірити стереотипам про те, що українці закриті, агресивні чи нетолерантні. Як зазначає прес-служба Кабміну, на основі нового бренду буде розроблений модульний бренд-бук.

Якщо ми хочемо запросити до нас туристів, інвесторів, для них відчуття моменту є дуже важливим, і це магічне слово "now" їх дуже приваблює,
– зазначив представник розробників.

 

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство інформаційної політики
Джерело: 24 Канал
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