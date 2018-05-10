Приватизація держмайна в Україні 2018: Кабмін затвердив 26 великих підприємств

Уряд України 10 травня затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 підприємств, в тому числі 5 обленерго, "Центренерго", Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), Об'єднана гірничо- хімічна компанія (ОГХК) і "Сумихімпром".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми продаємо, щоб прийшли інвестиції і підприємства ефективно працювали. До приватизації великих підприємств треба залучати кваліфікованих радників... Покінчимо цим рішенням з тіньовою приватизацією в Україні,

– прокоментував це рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте також: Новий закон про приватизацію захищає українську економіку від економічної агресії, – Нефьодов

У свою чергу в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров пояснив, що 18 об'єктів вже перебувають в управлінні Фонду, в тому числі "Тернопіль-" (50,999%), "Запоріжжя-" (60,2475%), "Харків-" (65,001%), "Миколаїв-" (70%) і "Хмельницькобленерго" (70,0089%), Херсонська (99,8328%), Дніпровська (99,9277%), Криворізька (99,9864%) і Сєвєродонецька ТЕЦ (поки що держпідприємство), "Азовмаш" ( 50%), "Турбоатом" (75,2241%), ЗТМК (51%), "Оріана" (99,9988%), Завод алюмінієвої фольги (держпідприємство), "Президент-Готель" (100%), "Центренерго" (78,289%), ОПЗ (99,5667%) і "Сумихімпром" (99,9952%).

Трубаров зазначив, що в управлінні Мінекономрозвитку перебувають 3 підприємства: ОГХК (100%), "Електроважмаш" і Дніпровський електровозобудівний завод (поки держпідприємства), ще 2 об'єкти в управлінні Мінагрополітики – "Аграрний фонд" і Державна продовольчо-зернова корпорація України (по 100%) і по одному підпорядковані Міненерговугілля, Кабміну і Міністерству охорони здоров'я – відповідно Вугільна компанія "Краснолиманська" (держпідприємство), "Украгролізинг" (100%) і "Індар" (70,7016%).

Нагадаємо, законопроект №7066 про приватизацію державного майна депутати Верховної Ради ухвалили за основу ще 9 листопада 2017, в цілому цей закон був прийнятий 18 січня 2018 року.



Згідно із законом, приватизація державного майна буде здійснюватись шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, зокрема на: аукціоні з умовами, без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації.



Продаж об’єктів малої приватизації здійснюється на електронних аукціонах.