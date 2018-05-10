Приватизация госимущества в Украине 2018: Кабмин утвердил 26 крупных предприятий

Правительство Украины 10 мая утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий, в том числе 5 облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно - химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий надо привлекать квалифицированных советников ... Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине,

– прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман.

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В свою очередь и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров пояснил, что 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе "Тернополь-» (50,999%), "Запорожье-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%), Херсонская (99,8328%), Днепровская (99,9277%), Криворожская (99,9864%) и Северодонецкая ТЭЦ (пока госпредприятие) , "Азовмаш" (50%), "Турбоатом" (75,2241%), ЗТМК (51%), "Ориана" (99,9988%), Завод алюминиевой фольги (госпредприятие), "Президент-Отель" (100% ), "Центрэнерго" (78,289%), ОПЗ (99,5667%) и "Сумыхимпром" (99,9952%).

Трубаров отметил, что в управлении Минэкономразвития находятся 3 предприятия: ОГХК (100%), "Электротяжмаш" и Днепровский электровозостроительный завод (пока госпредприятия), еще 2 объекта в управлении Минагрополитики – "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (по 100%) и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Министерству здравоохранения – соответственно Угольная компания "Краснолиманская" (госпредприятие), "Украгролизинг" (100%) и "Индар" (70,7016%).

Напомним, законопроект №7066 о приватизации государственного имущества депутаты Верховной Рады приняли за основу еще 9 ноября 2017 года, в целом этот закон был принят 18 января 2018 года.

Согласно закону, приватизация государственного имущества будет осуществляться путем продажи объектов права государственной собственности на аукционе, в частности на: аукционе с условиями, без условий, аукционе со снижением стартовой цены, аукционе по методу изучения ценовых предложений и выкупа объектов приватизации.

Продажа объектов малой приватизации осуществляется на электронных аукционах.