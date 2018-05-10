22:24
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Приватизация госимущества в Украине 2018: Кабмин утвердил 26 крупных предприятий

630 Читати новину українською
Кабмин утвердил 26 крупных предприятий для приватизации в 2018 году
Кабмин утвердил 26 крупных предприятий для приватизации в 2018 году / Unn.com.ua/

Правительство Украины 10 мая утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий, в том числе 5 облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно - химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий надо привлекать квалифицированных советников ... Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине,
– прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте также: Новый закон о приватизации защищает украинскую экономику от экономической агрессии, – Нефедов

В свою очередь и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров пояснил, что 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе "Тернополь-» (50,999%), "Запорожье-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%), Херсонская (99,8328%), Днепровская (99,9277%), Криворожская (99,9864%) и Северодонецкая ТЭЦ (пока госпредприятие) , "Азовмаш" (50%), "Турбоатом" (75,2241%), ЗТМК (51%), "Ориана" (99,9988%), Завод алюминиевой фольги (госпредприятие), "Президент-Отель" (100% ), "Центрэнерго" (78,289%), ОПЗ (99,5667%) и "Сумыхимпром" (99,9952%).

Трубаров отметил, что в управлении Минэкономразвития находятся 3 предприятия: ОГХК (100%), "Электротяжмаш" и Днепровский электровозостроительный завод (пока госпредприятия), еще 2 объекта в управлении Минагрополитики – "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (по 100%) и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Министерству здравоохранения – соответственно Угольная компания "Краснолиманская" (госпредприятие), "Украгролизинг" (100%) и "Индар" (70,7016%).

Напомним, законопроект №7066 о приватизации государственного имущества депутаты Верховной Рады приняли за основу еще 9 ноября 2017 года, в целом этот закон был принят 18 января 2018 года.

Согласно закону, приватизация государственного имущества будет осуществляться путем продажи объектов права государственной собственности на аукционе, в частности на: аукционе с условиями, без условий, аукционе со снижением стартовой цены, аукционе по методу изучения ценовых предложений и выкупа объектов приватизации.

Продажа объектов малой приватизации осуществляется на электронных аукционах.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Фонд госимущества Украины Приватизация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 171
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 306
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
365
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 538
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1362
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук