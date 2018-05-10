У Украины появился рекламный бренд, который будет представлять ее среди мирового сообщества

Для Украины создали бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), благодаря которому будет происходить популяризация страны в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информполитики Украины.

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Об этом шла речь на заседание ВРУ 10 мая 2018 года. В Министерстве информполитики отметили, что бренд разрабатывали в течение года. Было создано несколько вариантов, которые дали на проверку и одобрение шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польши.

В конце концов, правительственной комиссией было выбрано бренд от украинского рекламного агентства Banda Agency под названием Ukraine Now. По словам представителя агентства, новый бренд сможет повлиять на восприятие мировым сообществом Украины. Международное исследование показало, что у людей в мире Украина ассоциируется с тремя вещами: революцией, коррупцией и войной.

Представитель отметил, что слово "сейчас" будет акцентировать внимание на том, что происходит в Украине сегодня, как она меняется, что не стоит верить стереотипам о том, что украинцы закрытые, агрессивные или нетолерантные. Как отмечает пресс-служба Кабмина, на основе нового бренда будет разработан модульный бренд-бук.

Если мы хотим пригласить к нам туристов, инвесторов, для них ощущение момента является очень важным, и это магическое слово "now" их очень привлекает,

– отметил представитель разработчиков.