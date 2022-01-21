Самой популярной стала статья об Украине, которую просмотрели больше миллиона раз. За ней на втором месте – страница о писателе Тарасе Шевченко – 772 тысячи посещений.
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"Рейтинг самых популярных статей зависит от того, что интересует и волнует украинцев. Например, в этом году вырос интерес к тематике войны: к наиболее посещаемым вернулись материалы о ВСУ и войне на Востоке Украины", – прокомментировал заместитель главы правления ОО "Викимедиа Украина" Николай Козленко.
Популярные страницы
В десятку рейтинга вошли также статьи о:
- Лесе Украинке (571 087 посещений);
- английском языке (431 688 посещений);
- украинском языке (385 842 посещения);
- Иване Франко (372 660 посещений);
- Соединенных Штатах Америки (364 183 посещения);
- Второй мировой войне (364 084 посещения);
- Киевской Руси (338 542 посещения).
Самые популярные статьи украинской Википедии в 2021 году / График"Викимедиа Украина"
Исторические фигуры
Если сравнивать с 2020 годом, то Степан Бандера значительно поднялся в рейтингах. Количество просмотров статьи о нем насчитывает почти 263 тысячи. Примерно такой, но чуть больший показатель – у Богдана Хмельницкого.
Бандера по популярности посещений догоняет Хмельницкого / Фото 24 канала
Кроме вышеупомянутых исторических лиц, в рейтинг попали:
- Роксолана (222 119 просмотров);
- Михаил Грушевский (207 683 просмотра);
- Ярослав Мудрый (203 315 просмотров);
- Сулейман I Пышный (192 015 просмотров);
- Иван Мазепа (191 068 просмотров).
Современники
Самой популярной среди современников стала статья о королеве Великобритании Елизавете II (почти 300 тысяч посещений). Она поднимается в рейтинге украиноязычной "Википедии" на протяжении последних лет.
Самая популярная среди современников – статья о Елизавете II / Фото Getty Images
Кроме того, многие читатели интересовались также:
- Линой Костенко (229 400 посещений);
- Илоном Маском (222 675 посещений);
- Владимиром Зеленским (217 505 посещений);
- Андреем Шевченко (186 641 посещение);
- Александром Усиком (173 563 посещения);
- Петром Порошенко (165 756 посещений);
- Криштиану Роналду (162 152 посещения);
- Сергеем Стерненко (158 833 посещения);
- Моргенштерном (146 250 посещений).
Современное событие
Война на Востоке Украины возглавила рейтинг самых популярных современных событий. Материал о ней получил 229 тысяч просмотров.
Война на Донбассе возглавила рейтинг самых популярных современных событий / Фото 24 канал
В то же время наши сограждане активно искали информацию о:
- умерших 2021 года (193 679 просмотров);
- вакцине Pfizer-BioNTech против COVID-19 (177 581 просмотр);
- Чемпионате Европы по футболу 2020 (177 518 просмотров);
- песенном конкурсе "Евровидение-2021" (167 713 просмотров);
- Талибане (161 000 просмотров);
- биткоине (156 633 просмотров);
- российско-украинской войне (с 2014) (151 329 просмотров);
- Moderna (вакцине) (150 067 просмотров);
- потерях силовых структур вследствие российского вторжения в Украину (с января 2021 года) (140 294 просмотра).
К слову, с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года украинская Википедия будет проводить конкурс статей "Википедия для школы". Именно поэтому учителей и преподавателей пригласили присоединиться к инициативе.