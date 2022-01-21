Самой популярной стала статья об Украине, которую просмотрели больше миллиона раз. За ней на втором месте – страница о писателе Тарасе Шевченко – 772 тысячи посещений.

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"Рейтинг самых популярных статей зависит от того, что интересует и волнует украинцев. Например, в этом году вырос интерес к тематике войны: к наиболее посещаемым вернулись материалы о ВСУ и войне на Востоке Украины", – прокомментировал заместитель главы правления ОО "Викимедиа Украина" Николай Козленко.

Популярные страницы

В десятку рейтинга вошли также статьи о:

  • Лесе Украинке (571 087 посещений);
  • английском языке (431 688 посещений);
  • украинском языке (385 842 посещения);
  • Иване Франко (372 660 посещений);
  • Соединенных Штатах Америки (364 183 посещения);
  • Второй мировой войне (364 084 посещения);
  • Киевской Руси (338 542 посещения).

вікіпедія
Самые популярные статьи украинской Википедии в 2021 году / График"Викимедиа Украина"

Исторические фигуры

Если сравнивать с 2020 годом, то Степан Бандера значительно поднялся в рейтингах. Количество просмотров статьи о нем насчитывает почти 263 тысячи. Примерно такой, но чуть больший показатель – у Богдана Хмельницкого.

Бандера
Бандера по популярности посещений догоняет Хмельницкого / Фото 24 канала

Кроме вышеупомянутых исторических лиц, в рейтинг попали:

  • Роксолана (222 119 просмотров);
  • Михаил Грушевский (207 683 просмотра);
  • Ярослав Мудрый (203 315 просмотров);
  • Сулейман I Пышный (192 015 просмотров);
  • Иван Мазепа (191 068 просмотров).

Современники

Самой популярной среди современников стала статья о королеве Великобритании Елизавете II (почти 300 тысяч посещений). Она поднимается в рейтинге украиноязычной "Википедии" на протяжении последних лет.

велика британія королева єлизавета
Самая популярная среди современников – статья о Елизавете II / Фото Getty Images

Кроме того, многие читатели интересовались также:

  • Линой Костенко (229 400 посещений);
  • Илоном Маском (222 675 посещений);
  • Владимиром Зеленским (217 505 посещений);
  • Андреем Шевченко (186 641 посещение);
  • Александром Усиком (173 563 посещения);
  • Петром Порошенко (165 756 посещений);
  • Криштиану Роналду (162 152 посещения);
  • Сергеем Стерненко (158 833 посещения);
  • Моргенштерном (146 250 посещений).

Современное событие

Война на Востоке Украины возглавила рейтинг самых популярных современных событий. Материал о ней получил 229 тысяч просмотров.

війна на донбасі
Война на Донбассе возглавила рейтинг самых популярных современных событий / Фото 24 канал

В то же время наши сограждане активно искали информацию о:

  • умерших 2021 года (193 679 просмотров);
  • вакцине Pfizer-BioNTech против COVID-19 (177 581 просмотр);
  • Чемпионате Европы по футболу 2020 (177 518 просмотров);
  • песенном конкурсе "Евровидение-2021" (167 713 просмотров);
  • Талибане (161 000 просмотров);
  • биткоине (156 633 просмотров);
  • российско-украинской войне (с 2014) (151 329 просмотров);
  • Moderna (вакцине) (150 067 просмотров);
  • потерях силовых структур вследствие российского вторжения в Украину (с января 2021 года) (140 294 просмотра).

К слову, с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года украинская Википедия будет проводить конкурс статей "Википедия для школы". Именно поэтому учителей и преподавателей пригласили присоединиться к инициативе.