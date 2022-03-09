Об этом 9 марта сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что оккупанты применяют запрещенные ООН ракеты "Искандер-М".

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"Похожа на банку из-под пива или масляный фильтр. Если даже сбили "Искандер", их нельзя брать в руки. Только взрывотехники их обезвреживают", – отметил Братчук.

Для Гааги

По словам спикера Оперативного штаба, это боевые кассетные части ракеты, в которых находятся шарики как снаряд поражения. Такие устройства могут работать в течение 24 часов и более.

Большие номерные части передайте военным для идентификации ракеты. Это для Гааги,

– отметил Братчук.

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