Про це 9 березня повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що окупанти застосовують заборонені ООН ракети "Іскандер-М".

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"Схожа на банку з-під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили "Іскандер", їх не можна брати в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують", – зазначив Братчук.

Для Гааги

За словами речника Оперативного штабу, це бойові касетні частини ракети, в яких розміщені кульки як снаряд ураження. Такі пристрої можуть спрацювати протягом 24 годин і більше.

Великі номерні частини передавайте військовим для ідентифікації ракети. Це для Гааги,

– зазначив Братчук.

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