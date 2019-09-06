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      Банки смогут обслуживать украинцев по загранпаспортам — СМИ

      32 Читати новину українською
      НБУ разрешил банкирам обслуживать украинцев по загранпаспортам
      НБУ разрешил банкирам обслуживать украинцев по загранпаспортам / Чесно

      НБУ разрешил банкирам обслуживать украинцев, даже если они не имеют при себе паспорта гражданина Украины. Теперь для этого может быть достаточно загранпаспорта.

      Так, если нет с собой паспорта, может показать заграничный, это пишет UBR.ua со ссылкой на разъяснение НБУ.

       Полезно: Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы

      Таким образом клиент сможет получить в банке нужную услугу.

      Что это значит?

      Заграничный паспорт — единый компромисс с документами, на который согласился пойти Национальный банк.

      Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, – говорится в документе НБУ.

      Все остальные документы, а также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации. Среди них:

      • водительское удостоверение;
      • удостоверение личности моряка;
      • удостоверение инвалида;
      • документ участника Второй мировой войны;
      • служебное удостоверение, выданное работодателем.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики ID-карты Банки НБУ
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