Банки смогут обслуживать украинцев по загранпаспортам — СМИ
НБУ разрешил банкирам обслуживать украинцев, даже если они не имеют при себе паспорта гражданина Украины. Теперь для этого может быть достаточно загранпаспорта.
Так, если нет с собой паспорта, может показать заграничный, это пишет UBR.ua со ссылкой на разъяснение НБУ.
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Таким образом клиент сможет получить в банке нужную услугу.
Что это значит?
Заграничный паспорт — единый компромисс с документами, на который согласился пойти Национальный банк.
Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, – говорится в документе НБУ.
Все остальные документы, а также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации. Среди них:
- водительское удостоверение;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение инвалида;
- документ участника Второй мировой войны;
- служебное удостоверение, выданное работодателем.