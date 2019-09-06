Банки смогут обслуживать украинцев по загранпаспортам — СМИ

НБУ разрешил банкирам обслуживать украинцев, даже если они не имеют при себе паспорта гражданина Украины. Теперь для этого может быть достаточно загранпаспорта.

Так, если нет с собой паспорта, может показать заграничный, это пишет UBR.ua со ссылкой на разъяснение НБУ.

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Таким образом клиент сможет получить в банке нужную услугу.

Что это значит?

Заграничный паспорт — единый компромисс с документами, на который согласился пойти Национальный банк.

Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, – говорится в документе НБУ.

Все остальные документы, а также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации. Среди них: