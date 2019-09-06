Банки зможуть обслуговувати українців за закордонними паспортами, — ЗМІ
НБУ дозволив банкірам обслуговувати українців, навіть якщо вони не мають при собі паспорта громадянина України. Тепер для цього може бути достатньо закордонного паспорта.
Так, якщо немає з собою паспорта, може показати закордонний, це пише UBR.ua з посиланням на роз'яснення НБУ.
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Таким чином клієнт зможе отримати в банку потрібну послугу.
Що це означає?
Закордонний паспорт — єдиний компроміс з документами, на який погодився піти Національний банк.
Ідентифікація і верифікація фізичної особи-резидента на території України може здійснюватися також на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, – мовиться у документі НБУ.
Усі інші документи, атакож визнані в Україні посвідченням особи, банкам заборонили приймати для ідентифікації. Серед них:
- водійське посвідчення;
- посвідчення особи моряка,
- посвідчення інваліда;
- документ учасника Другої світової війни;
- службове посвідчення, видане роботодавцем.