Банки зможуть обслуговувати українців за закордонними паспортами, — ЗМІ

НБУ дозволив банкірам обслуговувати українців, навіть якщо вони не мають при собі паспорта громадянина України. Тепер для цього може бути достатньо закордонного паспорта.

Так, якщо немає з собою паспорта, може показати закордонний, це пише UBR.ua з посиланням на роз'яснення НБУ.

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Таким чином клієнт зможе отримати в банку потрібну послугу.

Що це означає?

Закордонний паспорт — єдиний компроміс з документами, на який погодився піти Національний банк.

Ідентифікація і верифікація фізичної особи-резидента на території України може здійснюватися також на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, – мовиться у документі НБУ.

Усі інші документи, атакож визнані в Україні посвідченням особи, банкам заборонили приймати для ідентифікації. Серед них: