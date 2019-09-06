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      Банки зможуть обслуговувати українців за закордонними паспортами, — ЗМІ

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      НБУ дозволив банкірам обслуговувати українців за закордонними паспортами
      НБУ дозволив банкірам обслуговувати українців за закордонними паспортами / Чесно

      НБУ дозволив банкірам обслуговувати українців, навіть якщо вони не мають при собі паспорта громадянина України. Тепер для цього може бути достатньо закордонного паспорта.

      Так, якщо немає з собою паспорта, може показати закордонний, це пише UBR.ua з посиланням на роз'яснення НБУ.

      Корисно: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

      Таким чином клієнт зможе отримати в банку потрібну послугу.

      Що це означає?

      Закордонний паспорт — єдиний компроміс з документами, на який погодився піти Національний банк.

      Ідентифікація і верифікація фізичної особи-резидента на території України може здійснюватися також на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, – мовиться у документі НБУ.

      Усі інші документи, атакож визнані в Україні посвідченням особи, банкам заборонили приймати для ідентифікації. Серед них:

      • водійське посвідчення;
      • посвідчення особи моряка,
      • посвідчення інваліда;
      • документ учасника Другої світової війни;
      • службове посвідчення, видане роботодавцем.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики НБУ Банки ID-картки
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