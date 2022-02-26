Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что россияне выгребли все наличные из банкоматов в Москве. Он отметил, что иностранцы за последние 48 часов выводили все активы из страны-оккупанта.

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Очереди и недовольство

По информации российских СМИ, люди жалуются на огромные очереди у банкоматов. Также сообщили и о нехватке наличных денег. Банки кафиров признали, что запрос на снятие денег очень высок.



Как работают российские банки / Скриншот 24 канала



Очередь в банкомат "Тинькофф Банк" / Фото из твиттера DiiMaralen



Очередь в "Альфа-банк" / Фото из твиттера Alexander Skvortsov