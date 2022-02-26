Об этом сообщают российские СМИ. Обратим внимание, что РКЦ "Прогресс" является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.

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Тем временем "КнААЗ" – крупнейшая авиастроительная компания России.

Какие еще ограничения ввели:

Недавно ЕС утвердил второй массивный пакет санкции против России. В частности:

Европейский Союз заморозит все европейские активы президента Владимира Путина. То же касается и министра иностранных дел оккупанта Сергея Лаврова.

В список подсанкционных попали глава правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Всего в списке – 98 человек.

В страну-агрессорку запретили экспорт технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отрасли.

Вскоре граждан России лишат упрощенного визового режима.