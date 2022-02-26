Украинский президент считает, что Макрон – друг нашего государства. Ведь поддерживает нас в трудный момент.

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Merci la France

"Должен сказать, что он (Макрон – 24 канал) – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты", – заявил Зеленский.

Франция, как отметил президент Украины, поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против Владимира Путина. А также – обеспечение оборонительным оружием.

"Merci la France", – поблагодарил Зеленский страну-партнера Украины – Францию.

Заметим! Еще несколько часов назад во Франции сообщали, что отключение России от SWIFT "остается на столе". Это якобы, будет крайняя мера.

Кто еще поддержал отключение России от SWIFT

За отключение России от SWIFT выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

К такому решению призвали и такие страны:

Германия;

Италия;

Венгрия;

Кипр.

Что такое SWIFT

Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей, которая является важным элементом международных финансов. Если соответствующее решение примут, то у России будет очень Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей, которая является важным элементом международных финансов. Если соответствующее решение примут, то у России будет очень много экономических потерь

Полный текст публикации:

Только что позвонил Эммануэль Макрон @EmmanuelMacron. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. С нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным оружием. Merci la France.