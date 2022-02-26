Украинский президент считает, что Макрон – друг нашего государства. Ведь поддерживает нас в трудный момент.
Обратите внимание Франция выделит Украине 300 миллионов евро помощи
Merci la France
"Должен сказать, что он (Макрон – 24 канал) – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты", – заявил Зеленский.
Франция, как отметил президент Украины, поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против Владимира Путина. А также – обеспечение оборонительным оружием.
"Merci la France", – поблагодарил Зеленский страну-партнера Украины – Францию.
Кто еще поддержал отключение России от SWIFT
За отключение России от SWIFT выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
К такому решению призвали и такие страны:
- Германия;
- Италия;
- Венгрия;
- Кипр.
Что такое SWIFT
Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей, которая является важным элементом международных финансов. Если соответствующее решение примут, то у России будет очень много экономических потерь.
Полный текст публикации:
Только что позвонил Эммануэль Макрон @EmmanuelMacron. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. С нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным оружием. Merci la France.