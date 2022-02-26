Про це повідомляють російські ЗМІ. Зауважимо, що РКЦ "Прогрес" є одним із провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості.
До теми "Він – справжній друг України": Макрон підтримав відключення Росії від SWIFT
Тим часом "КнААЗ" – найбільша авіабудівнича компанія Росії.
Які ще обмеження ввели:
Нещодавно ЄС затвердив другий масивний пакет санкції проти Росії. Зокрема:
- Європейський Союз заморозить усі європейські активи президента Володимира Путіна. Це ж стосується й міністра закордонних справ окупанта Сергія Лаврова.
- У список підсанкційних потрапили глава уряду Михайло Мішустін, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Загалом у списку – 98 осіб.
- До країни-агресорки заборонили експорт технологій для нафтогазової, аерокосмічної та оборонної галузі.
- Невдовзі громадян Росії позбавлять спрощеного візового режиму.